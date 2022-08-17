حظك اليوم برج الثور الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«في الجانب الاجتماعي، تبدو جذابا وساحرا ومع الشريك تلفت إليك الأنظار».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الثور، الذي يعد أحد الأبراج الترابية، وهو يتوافق بشكل كبير مع مواليد الجدي والعذراء والسرطان والحوت.

ووفق حسابات خبراء الفلك، فإن مولود برج الثور شريكه المثالي غالبا ما يكون العقرب لكنه لا يتوافق مع مواليد الأبراج الهوائية والنارية، وأبرز مميزاته الإخلاص الشديد سواء كان في العمل أو مع شريك الحياة، وما يعيب هذا المولود أنه غيور بشكل كبير على شريك الحياة والأصدقاء.

ويقول الفلك إن مولود برج الثور يكره التغييرات المفاجئة مهما كانت ما يجعله يعيش أوقاتًا عصيبة عند حدوث أي تغيير سواء كان في العمل أو المدرسة أو غيرها، كما أن نقطة ضعفه العند فهو يحب أن ينفذ كل رغباته مهما كان الوضع الذي يوجد به.

واليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد للمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الثور، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اليوم اجتماعيا ومهنيا المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك حماسا وإصرارا وذهنا حاضرا.. تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.