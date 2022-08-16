وفاة الشاب الثاني في واقعة الغرق بالمنوفية.. «لحق بابن عمه»

أكد مصدر مسؤول في مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، وفاة الشاب المصاب في حادث غرق قرية بابل، موضحًا أن الشاب توفى قبل قليل، بعد تقديم كل الرعاية الصحية اللازمة له على مدار أكثر من 12 ساعة مضت، مؤكدًا أن حالته كانت غير مستقرة وتوفى في العناية المركزة.

مصدر في مستشفى تلا يكشف التفاصيل

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاب المتوفى تم نقله إلى مشرحة المستشفى ووضعت تحت تصرف جهات التحقيق، مشيرًا إلى أن نجل عمه وصل إلى المستشفى مساء أمس جثة هامدة في نفس واقعة الغرق، وتم إخطار جهات التحقيق والتي باشرت التحقيق في الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية بابل وكفر حمام التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، إثر وفاة «ا.س» بعد محاولة الأطباء إنقاذ حياته بعد حادث غرق توفى فيه نجل عمه «ب.ح»، وتم استخراج جثته من ترعة القرية إلى العناية المركزة في مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بغرق شابين أبناء عم وهما «ب.ح.ع» و «أ.س.ع»، أثناء الاستحمام في ترعة قرية بابل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.