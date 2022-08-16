مشاركة مصرية بأكبر معرضين لسياحة الحوافز والمؤتمرات في أمريكا وإسبانيا

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي -إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار- المشاركة في فعاليات معرضين لسياحة الحوافز والمؤتمرات بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، خلال الشهور المقبلة .

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها ستشارك بمعرض «imex» المقام بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل، كما ستشارك أيضا بمعرض «ibtm» المقررة إقامته بمدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة من 29 نوفمبر المقبل، وحتى يوم 1 ديسمبر 2022.

أهم معارض سياحة المؤتمرات في العالم

وأشارت الهيئة خلال خطابها إلى الغرف السياحية الـ 5 وهي «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - السلع والعاديات السياحية - الغوص والألعاب البحرية»، إلى أنهما يعتبران من أكبر المعارض المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات وأن أهميتهما تكمن في ضمان أكبر عدد من الدول العارضة وأكبر عدد من إجمالي عدد الزائرين.

آخر موعد لإعلان الفنادق المشاركة بالمعرضين 21 أغسطس

ومن جهته قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الدوري رقم 134 لسنة 2022 الذي جرى تعميمه اليوم، على كل الفنادق المصرية فئة 3 و4 و5 نجوم، أنه في حال رغبة الفندق في المشاركة بأي من المعرضين، أو بهما سويًا عليه سرعة سداد قيمة الاشتراك بالمعرض، في موعد غايته يوم 21 أغسطس الجاري.