ضبط طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي في شبين القناطر

تمكنت أجهزة مديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط طن مخلل غير صالح للاستخدام الآدمي داخل أحد أماكن تصنيع المخلل دون ترخيص أو اشتراطات صحية، وذلك خلال حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية.

ضبط مخلل فاسد في أحد المعامل

وقام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بشبين القناطر، تحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة، مديرة الإدارة الصحية، بالمرور على أحد معامل المخللات، وأسفر عن ضبط 10 براميل مخلل طرشي مشكل وزن البرميل الواحد 100 كيلو، بإجمالي واحد طن يتم تصنيعه في مكان يفتقر للاشتراطات الصحية، ولا يوجد عليه بيانات، وإعدام 50 كيلو جزر غير محتفظ بخواصه الطبيعية.

تحرير محاضر للمخالفين

جرى تحرير محضر مخالفة لاشتراطات النظافة الصحية ومحضر للعامل لعدم حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية واللازمة لهذا العمل.