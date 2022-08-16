خبير هندسة طاقة: كل درجة حرارة زيادة في التكييف تستهلك 150 ميجاوات كهرباء

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن درجة حرارة التكييف يجب أن تتناسب مع معدلات الرطوبة، وبعض الدول تقرر تحديد درجة حرارة معينة لترشيد استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن اليابان وقت حادث هيروشيما، أجبرت الشعب على رفع درجات التكييفات إلى 28 درجة بسبب ضعف كميات الكهرباء.

سرعة هواء المراوح تسبب أمراض

أوضح «سلماوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سرعة هواء المراوح، قد تسبب أمراض في حالة زيادتها على المعدل الطبيعي، وتؤثر أيضا في فاتورة الكهرباء نتيجة لاستهلاك كهرباء بمعدلات أكبر، مشيرا إلى أن هناك قاعدة معترف بها في الكهرباء، توضح أن كل درجة حرارة زيادة في التكييفات تسبب أحمال إضافية في حدود 150 ميجاوات على شبكة الكهرباء.

حجم الاستهلاك في الكهرباء يتزايد بسبب التكييفات

وأشار الدكتور حافظ سلماوي، إلى أن حجم الاستهلاك في الكهرباء يتزايد بسبب التكيفات ودرجة حرارتها، خاصة أن التكييفات مرتبطة بالشرائح العليا من الاستهلاك، ويصل إلى نصف استهلاك الأسرة أو الوحدة السكنية، لافتا إلى أن الشرائح الأقل في الكهرباء، تتأثر بسبب سخان المياه الذي يستهلك قرب 25% من الفاتورة، يليه التليفزيون والرسيفر، حتى لم يتم تشغيلهم ووضعهم في وضع استعداد التشغيل، وبعد ذلك جهاز الثلاجة، التي يصل نصيبها من فاتورة الكهرباء إلى خمس التكلفة، وفقا لحالة الثلاجة وإطار بابها ومكانها المناسب.

وأكد أستاذ هندسة الطاقة، أن الإضاءة تأتي في آخر المراحل، من حيث الاستهلاك، في ظل وجود لمبات الليد، مع ترشيد الاستهلاك، واستخدام الإضاءة في أماكن تواجدنا فقط.