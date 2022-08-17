إصابة 5 أشخاص في حادثي سير لدراجات نارية بطرق بني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادثي سير لدراجات نارية بمحافظة بني سويف بطريق الشيخ عابد سربو، بمركز سمسطا، وطريق معدية سدس بمركز ببا جنوب بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيي سمسطا وببا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية

في الحادث الأول تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر إنقلاب دراجة نارية (موتوسيكل) بطريق الشيخ عابد سربو، بدائرة مركز شرطة سمسطا، نتج عنه إصابة شخصين.

أسماء مصابي الحادث

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشرف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين لنقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سمسطا المركزي، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية لهما وخضعا للفحوصات الطبية لبيان نوعية الإصابات.

وتبين أن المصابين هم: فارس أحمد حسن، 17 عامًا، مقيم قرية مازوة، مركز سمسطا، مصابًا باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالله مصطفى أحمد، 17 عامًا، مقيم مدينة سمسطا، مصابًا بجرح قطعي بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وتلقيا العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص نتيجة تصادم دراجتين ناريتين بطريق معدية سدس بمركز ببا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: عصام محمد علاء، 19 سنة، مقيم مركز ببا ومصاب جروح وكدمات واشتباه خلع بالكتف الأيمن، وحسام حسن جمعه، 16 سنة، مصاب اشتباه جروح و كدمات، و عبد الرحمن سيد على، 21 سنة، مقيم ببا، مصاب جروح و كدمات.