نتيجة تنسيق كلية طب الإسكندرية لعام 2022.. تجاوزت القاهرة

بلغت نتيجة تنسيق كلية طب الإسكندرية لعام 2022، 382 درجة، أي بنسبة 93.2%، وذلك وفق إعلان وزارة التعليم العالي اليوم لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، ويسعى العديد من طلاب شعبة العلمي علوم للالتحاق بكلية الطب نظرا لكونها أعلى كليات الشعبة، وجاءت طب الإسكندرية في الترتيب الـ11 كأعلى كليات الطب على مستوى الجمهورية وفقا لمكتب تنسيق الجامعات.

كلية طب الإسكندرية تتجاوز القاهرة وعين شمس

ويرغب الكثير من الطلاب عقب ظهور نتيجة تنسيق كلية طب الإسكندرية لعام 2022 في معرفة معلومات عن الكلية فهي إحدى كليات جامعة الإسكندرية، والتي دائما ما تتواجد في مقدمة الكليات خلال التنسيق، حيث تتجاوز هذا العام كليات عريقة مثل طب القاهرة وعين شمس وأسيوط.

نظام الدراسة و الأقسام المتاحة بطب الإسكندرية

ويتساءل الطلبة وأولياء الأمور عن نظام الدراسة عقب ظهور نتيجة تنسيق كلية طب الإسكندرية لعام 2022 حيث تمتد الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة الى سنتي الامتياز.

شروط وأوراق التقديم لكلية طب الإسكندرية 2022

ويمكن للطالب الالتحاق بكلية الطب عقب حصوله على درجاتها وذلك بعد معرفة نتيجة تنسيق كلية طب الإسكندرية لعام 2022 حيث ينطبق على الكلية نفس شروط التقديم لأي كلية في جامعة الإسكندرية والتي تتضمن عدة شروط وأوراق منها:

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة وبالأخص شعبة علمي علوم.

- يحتاج للتقديم إلى أوراق هي: «شهادة الثانوية العامة، وشهادة الميلاد، وصورة البطاقة الشخصية، وصور شخصية للطالب».

- طلب التحاق بالكلية مضافا إليه طوابع خدمات تعليمية وبعدها يتم تقديم الطالب لإجراء الكشف الطبي، واستمارة 6 جند للذكور.