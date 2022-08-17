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الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية

كتب:

منة عبده
12:23 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور محمد أيمن عاشور.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، كما أعلن عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية والأدبية، وذلك لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق. 

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية والأدبية 

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، للشعبة العلمية 246 درجة، بنسبة مئوية 60%.

بينما يبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، للشعبة الأدبية 238 درجة، بنسبة مئوية 58.05%. 

كما أوضح الدكتور  محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك 37 ألف و989  طالبا من  شعبتي العلوم والرياضيات تقدموا في تنسيق المرحلة الأولى، و79 ألف و209 طلاب من الشعبة الأدبية ليصبح الإجمالي 117 ألف  و198. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.