نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الأقصر 2022.. تدرج لأول مرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الأقصر 2022 والتي تدرج لأول مرة بالتنسيق، بمجموع 379 درجة كحد أدنى، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، حيث أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، أن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.6%، بينما كلية طب الأسنان 91.34%، والعلاج الطبيعي 90.73%، والصيدلة 90%، حيث افتتحت كلية الطب للدراسة العام الماضي واستقبلت طلاب الفرقة الأولى بنظام التحويل.

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الأقصر 2022

وزادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الأقصر 2022، باعتبارها إحدى كليات القمة، التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر، وتعرض «الوطن»، من خلال خدماتها لقرائها، نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع الكليات، ومن بينها كلية الطب بجامعة الأقصر.

أقسام كلية الطب جامعة الأقصر

وفقاً للموقع الرسمي لكلية الطب جامعة الأقصر، يأتي نظام الدراسة بالكلية 5 سنوات دراسية وسنتين امتياز بواقع 7 سنوات، فيما يتم التخصص بعد الانتهاء من الكلية حسب تقدير الطالب، ويتم دخول التخصصات التي حددتها جامعات التعليم العالي، حيث تحتوي كلية الطب على 32 قسماً كالتالي:

التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

الهستولوجي «علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية».

الفسيولوجي «علم وظائف الأعضاء».

الكيمياء الحيوية الطبية.

الفارماكولوجي الإكلينيكية.

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

الباثولوجيا «علم الأمراض».

الطفيليات الطبية.

طب المجتمع.

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

طب الأسرة.

الأشعة التشخيصية.

التحاليل الطبية.

الأمراض الجلدية والتناسلية.

الجراحة العامة.

جراحة المخ والأعصاب.

جراحة التجميل.

جراحة القلب والصدر.

أمراض الباطنة العامة.

القلب والأوعية الدموية.

الأمراض المتوطنة.

الأمراض النفسية والعصبية.

الأمراض الصدرية.

طب الأطفال.

التخدير والعناية المركزة الجراحية.

أمراض النساء والتوليد.

الأنف والأذن والحنجرة.

جراحة المسالك البولية والتناسلية.

جراحة العظام.

طب وجراحة العين.

علاج الأورام والطب النووي.

الطب الطبيعي.