نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022.. اعرف الحد الأدنى

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022، موضحاً أنه توجد أماكن شاغرة في كليات الطب البيطري والعلوم والتمريض لطلاب شعبة علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية، مؤكداً في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أن وزارة التعليم العالي كثفت من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالجامعات.

نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022

وعن نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022، قالت الوزارة، إن النتيجة متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أنه تم الإعلان عن تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتي تبدأ غداً الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة التنسيق على الموقع الإلكتورني المخصص لذلك والالتزام بالتعليمات المحددة للتنسيق.

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، أن تنسيق كلية صيدلة جامعة القاهرة 2022 وهو القاهرة 370 درجة، لافتاً إلى أن هناك العديد من البرامج المتخصصة البينية في الجامعات الأهلية في تخصص الصيدلة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتنسيق كلية الصيدلة بمختلف الجامعات الحكومية:

- كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 371 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة دمنهور 371 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة طنطا 371 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 371 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة عين شمس 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة أسيوط 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة بور سعيد 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة القاهرة 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة المنوفية 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 370 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة المنيا 369.5 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة الوادي الجديد 369 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة حلوان 369 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة بني سويف 369 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة الفيوم 369 درجة.