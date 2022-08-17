نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 2022 بالدرجات

حالة من القلق والترقب عاشها الطلاب في انتظار نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 2022 والتي تعد من أهم الكليات العلمية في المرحلة الأولى، حيث تقدم لها عدد كبير من أبناء محافظة البحيرة باعتبارهما رغبة أولى لهم.

إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 2022

وظهرت نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 2022 قبل قليل حيث تم اعتمادها بمجموع 371 درجة، بمعدل أعلى من تنسيق العام الماضي لكلية صيدلة جامعة دمنهور حيث اعتمدت العام الماضي بـ366 درجة

فرحة عقب إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 2022

ويعيش أهالي البحيرة فرحة عارمة عقب إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 2022، والتي جاءت كما توقعها الطلاب وأولياء الأمور، والتي أقبل عليها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالمحافظة باعتبارها أول كليات المرحلة العملية بجامعة دمنهور لعدم وجود كليتي الطب البشري وطب الأسنان.

إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى

واستهدف تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 إجمالي عدد طلاب 117758 طالباً، طبقا للحد الأدنى للشعبة العلمية بمجموع درجات 365 بنسبة 89.02% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب بها 22475 طالباً.

وبدأ تنسيق الشعبة الرياضية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 15220 طالباً، وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية بدأت بمجموع 264.5 درجة بنسبة 64.51% فيما أعلى وبلغ عدد طلابها 80063 طالباً.

تنسيق كليات الصيدلة 2021

يذكر أن تنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 2021 تم اعتماده بمجموع درجات بلغ 366 درجة، فيما تم اعتماد صيدلة سوهاج 367 درجة، جنوب الوادي 367 درجة.