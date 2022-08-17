نتيجة تنسيق كلية علوم جامعة القاهرة 2022 مرحلة ثانية

نتيجة تنسيق كلية علوم جامعة القاهرة 2022، تعد واحدة من أكثر عمليات البحث، التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الساعات، وذلك تزامنًا مع إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لطلاب الثانوية العامة، الذين تقدموا بتسجيل الرغبات خلال هذه المرحلة.

نتيجة تنسيق كلية علوم جامعة القاهرة 2022

ووفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، فإن تنسيق كلية علوم جامعة القاهرة 2022، ضمن الكليات المتاحة، لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، التي ستنطلق غدًا، لطلاب الثانوية العامة، المتقدمين لتسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق.

على أن يستمر تسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الثانية من التنسيق، حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس، لعدد 269 ألفًا و202 ألف طالب وطالبة لمختلف الشعب العلمية (علمي علوم، وعلمي رياضة)، والأدبية.

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم

وكشف وزير التعليم العالي، الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم، التي تتمثل في وجود أماكن بكليات طب بيطري وزراعة وعلوم و الحاسبات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والآثار والإعلام وباقي الكليات النظرية، والتمريض والجامعات التكنولوجية والألسن.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه يمكن لجميع الطلاب، الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، عبر هذا الرابط.