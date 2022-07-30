  33 قسماً بكلية الطب جامعة السويس.. تعرف عليها قبل التقديم 

يبحث طلاب الثانوية العامة عادةً عن أقسام الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، حتى يستعدون نفسياً لاختيار القسم الملائم لهم، خاصةً فى كليات القمة العملية، والتي تكون الاختيارات بها ملازمه لأصحابها خلال سنوات عملهم بعد التخرج، ومن تلك الكيات كلية الطب بجامعة السويس، التي تضم العديد من الأقسام، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

33 قسماً بكلية الطب جامعة السويس

أوضح الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلية الطب كجزء من الجامعة، تسعى إلى بناء نظام تعليمي يؤدي إلى إعداد طبيب كفء قادر على تلبية الاحتياجات الصحية الكاملة للفرد والمجتمع على المستويين المحلي والدولي.

وتلتزم الكلية بإمداد المجتمع بالأطباء البشريين ذوي الكفاءة في التشخيص وعلاج مشكلاته، وتحرص على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المواكبة للتقنيات الحديثة.

وتتكون الأقسام العلمية في كلية الطب جامعة السويس من 33 قسماً، تشمل «التشريح الأدمي وعلم الأجنة، الباثولوجيا (علم الأمراض)، الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الفسيولوجيا الطبية (وظائف الأعضاء)، قسم الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية، ويشمل وحدة الوراثة الطبية، الطفيليات الطبية، الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئي، الفارماكولوجيا الإكلينيكية، الصحة العامة وطب المجتمع وطب البيئة وطب الصناعات، التعليم الطبي، الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، طب الأسرة، الأشعة التشخيصية، الأطفال، ويشمل حديثي الولادة، الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، الأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد المتوطنه، أمراض النساء والتوليد، الأمراض النفسية والعصبية، الأنف والأذن والحنجرة، الباثولوجيا الإكلينيكية، الباطنة العامة ويشمل وحدات أمراض الدم والغدد الصماء وأمراض الكلى، الأمراض الصدرية، التخدير والرعاية المركزة، الجراحة العامة ويشمل وحدات جراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل وجراحة الأطفال، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، جراحة المسالك البولية، الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، طب وجراحة العيون، طب الطوارئ، علاج الأورام والطب النووي، والقلب والأوعية الدموية.

كلية الطب تحدد أقسامها وفقاً لمشروعات التنمية

أكد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن كلية الطب شأنها ككل كليات الجامعة، تتجه الأنظار إليها في المرحلة الحالية وللتخطيط المستقبلي لتطوير وتنمية مواردها وطاقتها، بما يفيد ويدعم الاقتصاد القومي، كمشروع تنمية منطقة خليج السويس، كمنطقة صناعية و تجارية عالمية كبرى.

ورغم وجود كلية طب بجامعة قناة السويس في خدمة منطقة القناة وسيناء، إلا أن خدماتها من الصعب أن تقدم بشكل دائم لمنطقة إقليم البحر الأحمر، لذلك قامت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، بإنشاء كلية للطب بمحافظة السويس، تتبع جامعة السويس، حيث استقبلت أولى دفعاتها خلال العام الجامعي 2018/ 2019، وتقوم على تقديم نموذج متقدم ومتطور في التعليم الطبي، ويهدف البرنامج التعليمي لكلية طب السويس لإعداد طبيب كفء قادر على تنمية صحة الفرد والمجتمع، بقدر ما هو قادر على تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.