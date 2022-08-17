إصابة 6 أشخاص في حادثين على الطريقين الزراعي والصحراوي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، منطقة الكيلو 107، اتجاه القاهرة، وجري نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

ورد إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين في حادث الكيلو 107

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

- شيماء ناصر جمعة، 29 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- شيماء عيد رمضان، 21 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- خالد عيد رمضان، 29 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- محمد وحيد حسني، 18 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

انقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي

كما شهد طريق مصر اسكندرية الزراعي، قبل قليل، بنطاق مركز إيتاي البارود، وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل في إحدى الترع المحاذية للطريق، مما أدى إلى إصابة شخصين، وجرى انتشال السيارة والمصابين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «عبدالوكيل عبدالوكيل أبوحمد»، 65 سنة، و«سامي صفوت»، 35 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.