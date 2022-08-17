تنطلق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022 غدا الخميس الموافق 18 من أغسطس 2022 وتستمر حتى الاثنين الموافق 22 من أغسطس 2022، وتستعرض «الوطن» الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنصورة، والمعاهد والكليات الخاصة بنطاق محافظة الدقهلية حتى يسهل للطلاب اختيار رغباتهم.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنصورة

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنصورة والمعاهد والكليات الخاصة بمحافظة الدقهلية وهي:

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

حقوق انتساب موجه المنصورة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنين المنصورة

حقوق المنصورة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

المعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بمحافظة الدقهلية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

الفني التجاري بالمنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

المعهد العالي للغات بالمنصورة

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية - نظم معلومات إدارية

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى لتبدأ فورًا بداية من الغد، المرحلة الثانية والتي تستمر لمدة 5 أيام، إذ يمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/