مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب ميكروباص على صحراوي الفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، بعدما انفجر أحد الإطارين الأماميين للسيارة فجأة، أثناء سيرها بسرعة عالية، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد إحكام السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق، فيما توقف المارة وهرعوا لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغات من مواطنين بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق مركز الفيوم، ووجود متوفي ومصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شخص، وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صحراوي الفيوم، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة فجأة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته السيطرة على السيارة التي تأرجحت يميناً ويساراً حتى انقلبت على الطريق.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم العلاج الذي يحتاجون إليها، كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما تم ضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.