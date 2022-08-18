السيطرة على حريق محدود في مصنع لحوم بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود نشب في لوحة كهرباء مصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان.

حريق في مصنع

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي بلاغ بنشوب حريق في مصنع لحوم بالعاشر من رمضان.

السيطرة على النيران

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب الحريق في لوحة كهرباء بالمصنع بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على النيران وإخمادها. وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لتولي التحقيقات.