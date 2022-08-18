«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة مرتفع الرطوبة وينصح بتجنب الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعا لنسب الرطوبة طوال فترات النهار والليل بسبب استمرار تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، بالإضافة للكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط المحملة بكميات من بخار الماء وتؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

حرارة ورطوبة على المحافظات

أوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تشهد طقسا شديد الحرارة رطب، وكذلك جنوب وشمال سيناء خلال فترات النهار، لافتة إلى أن المناطق الساحلية تشهد حالة من الرطوبة بالنهار ومع زوال أشعة الشمس تبدأ درجة الرطوبة بالانخفاض.

سرعة الرياح

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أنه في ساعات الليل تشهد البلاد حالة من نشاط الرياح تترواح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/ ساعة تؤدي لانخفاض الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة، مما ينعكس على انخفاض درجات الحرارة بشكل عام، وفي الساعات المتأخرة من الليل والصباح تقل سرعة الرياح ويزيد الإحساس بنسبة الرطوبة.

شبورة مائية على الطرق

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات القناة والسواحل الشمالية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، موضحة أنه بدءا من الغد يبدأ الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على القاهرة الكبرى لتكون الحرارة 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة مئوية، ويجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.