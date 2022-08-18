كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.. تعرف على التخصصات

بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، يسعى كثير من طلاب الثانوية العامة إلى التعرف على تخصصات كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، وفرص العمل المتاحة بعد الدراسة بها.

شعبتان في كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق

ووفقا لبيان جامعة الزقازيق، تقدم الكلية برامج بكالوريوس ودراسات عليا في ميادين التنمية الأساسية الثلاثة، وهي التجارة، والزراعة، والصناعة، ويوجد بالكلية حالياً شعبتان، الأولى شعبة العلوم المالية والإدارية، والثانية شعبة العلوم الزراعية، وجاري إنشاء الشعبة الثالثة وهي شعبة الفنون التطبيقية الصناعية.

برامج البكالوريوس

وأوضحت الجامعة أن شعبة العلوم المالية والإدارية بالكلية تقدم برامج البكالوريوس في مجالات التسويق والتجارة الإلكترونية، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والإدارة الصناعية، ونظم المعلومات المحاسبية، ومحاسبة البنوك والمؤسسات المالية، وبكالوريوس بكالوريوس نظم المعلومات المحاسبية، ومحاسبة القطاعات المتخصصة، وبكالوريوس اقتصاد المال والأعمال.

وتقدم شعبة العلوم الزراعية درجة البكالوريوس في علوم وتكنولوجيا الأغذية، وتكنولوجيا الإنتاج النباتي، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني، وتكنولوجيا الأراضي والمياه، وتكنولوجيا التسويق والتصدير الزراعي.

الدكتوراه والماجستير في شعبة العلوم الزراعية

وتقدم شعبة العلوم الزراعية برامج دراسات عليا «دكتوراه» و«ماجستير بحثي» و«ماجستير مهني» في تخصصات الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وعلوم الأغذية والألبان، والاقتصاد والإرشاد الزراعي، وعلوم الأراضي والمياه.

تقديم الخدمات المعلوماتية

وتهدف كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق إلى تقديم الخدمات المعلوماتية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجيا والاتصال بالشبكات العالمية، وتنظيم مصادر المعلومات بما يتماشى مع أحدث التقنيات والوسائل الحديثة، وكذلك تطوير التواصل والتعاون مع مؤسسات المعلومات الأخرى على المستوى المحلي والأقليمي والدولي.

كما تهدف الكلية إلى مواكبة ما يحدث من تطورات مستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنمية المقتنيات في التخصصات الموضوعية بشكل متوازن، وتوفير مصادر معلومات تلبى احتياجات المستفيدين.