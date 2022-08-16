 كل ما تريد معرفته عن هندسة البرمجيات بجامعة حلوان.. الشروط والمميزات

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، شروط برنامج هندسة البرمجيات، إذ تعد من أهم التخصصات الحديثة التي جرى إنشاؤها لمواكبة التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، وتحليل البرمجيات، ويعمل البرنامج على تطوير الخطط والبرامج التعليمية للتعامل مع هذا التطور، وتقديم كل التطورات الحديثة.

هندسة البرمجيات.. أول برنامج معتمد في بجامعة حلوان

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن كلية الحاسبات بجامعة حلوان هي أول كلية أنشأت هذا البرنامج المعتمد في مصر منذ عام 2006، الذي يتصف بأنه برنامج متميز على مستوى العالم، ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، فضلًا عن ذلك يحصل طلاب الكلية على مزيج من الرعاية في سائر الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، والثقافية إضافة إلى خدمات طبية.

المنح الدراسية للطلاب

وأوضح «إمام» لـ«الوطن» أن الدراسة في هذا البرنامج مبني على الساعات المعتمدة، التي تقدر بنحو 132 ساعة، مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية، ويختار مجلس إدارة البرنامج أساتذة متخصصين في مجالات مختلفة ومتنوعة من داخل الكلية، ومن الجامعات المصرية المختلفة من أجل التحديث في العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة في البرنامج، موضحاً أن الجامعة تقدم منحًا للطلاب المتفوقين في الدول الأجنبية لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، وفرص التدريب للطلاب في شركات البرمجيات الكبيرة من أجل تأهيل الطالب لسوق العمل.

أهداف برنامج هندسة البرمجيات

وأشار عميد الكلية إلى أن البرنامج يهدف إلى عددًا من الأمور منها:

- تصميم وتطوير برنامج حديث في هندسة البرمجيات، وفق معايير الجودة المحددة بما يدعم تميز الخريج على المستوى الإقليمي والدولي.

- إعداد الطلاب لسوق العمل الإقليمي والمحلي وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

- عمل نموذج لبرنامج متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمدة وفقًا معايير الجودة.

- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يسهم في الفاعلية التعليمية بمجال هندسة البرمجيات.