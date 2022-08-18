برلماني: الدولة حققت إنجازا تاريخيا في ملف العشوائيات

أشاد عماد عبدالتواب الدرجلي عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإجراءات الدولة المصرية، في القضاء على مواجهة ظاهرة العشوائيات، وتوفير السكن المناسب من أجل تأمين حياة كريمة لكل المصريين.

تطوير العشوائيات

وأكد «عبدالتواب» في تصريح لـ«الوطن» أن مشروعات السكن البديل وتطوير العشوائيات التي انتهجتها الدول إنجاز تاريخي يحسب للقيادة السياسية، وخطوة مهمة في طريق الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن العشوائيات كانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد الدولة في الفترة السابقة.

القضاء على العشوائيات

وثمن عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قرارات الدولة اليوم، التي جاءت على هامش مؤتمر رئيس الوزارء، بمدينة العالمين الجديدة، موضحاً أن ملف العشوائيات في مصر شهد طفرة كبيرة، خلال السنوات الماضية، بعد أن ظل مهمشًا على مدار عقود، إذ شهدت السنوات الأخيرة الماضية، اهتمامًا بالغًا بالملف انعكس على الخدمة المقدمة للمواطن المصري، وحقه في السكن الكريم، وأن يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.

موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أعلن في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 144 مليار جنيه، بعدما كانت 13 مليار جنيه، إذ أنه لا توجد دولة في العالم تبني وحدات سكنية وتفرشها للمواطنين مجانًا، كما حدث في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعامل مع المناطق ذات الخطورة الدائمة في مصر، مؤكداً أن حجم التكلفة التي تنفقها الدولة للتعويضات كبير جدًا، وهي محاور لتسهيل حركة المواطن.