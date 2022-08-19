رئيس «الإصلاح والنهضة» عن تطوير الوراق: «كله بالتراضي»

علق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن المؤتمر الصحفي للمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تطوير جزيرة الوراق، قال إن خطة جزيرة الوراق تأتي ضمن خطة كبيرة للقضاء على أكبر مشكلة كانت تواجه مصر مؤخرًا، وهي العشوائيات.

اقتحام ملف العشوائيات

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أنه على مدار السنوات الماضية جرى اقتحام مشكلة العشوائيات بشكل كبير للغاية في عدة مناطق بالقاهرة مثل منطقة سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو وغيرها من المناطق.

ولفت إلى أنه من خلال التجارب السابقة تبين أن الحكومة توفي ما تتعهد به سواء من يرغب في تعويضات عبارة عن فدادين للأراضي أو تعويضات مالية أو سكنية، متابعا: «محصلش إخلاء قسري وكله بالتراضي».

وأوضح أن أي خطوة في اتجاه التطوير، والقضاء على العشوائيات هامة للغاية في المرحلة المقبلة، لافتا أن أهالي مناطق الأسمرات وبشائر الخير كانوا يعيشون من قبل في مناطق تشبه القبور وبعد ذلك استلموا وحدات سكنية مفروشة بمناطق أكثر أمانا وآدمية.

خطوة لتوفير سكن كريم

وأكد أن تطوير جزيرة الوراق هي خطوة من ضمن خطوات تطوير العشوائيات وتوفير سكن كريم وآدمي لأهالي الجزيرة، متابعا: «جميع التجارب السابقة في صالح المواطن على الأصعدة كافة سواء على شكل السكن أو الحياة أو الخدمات أو ظروف الاجتماعية أو النفسية، الوضع أفضل كثيرا من القبور والعشوائيات التي كانت متواجدة وكانت وسيلة من وسائل الدعاية المضاد لمصر».