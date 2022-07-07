محافظ القليوبية يستقبل وفدا من كنائس المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ونيافة الانبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا ونيافة الانبا صليب اسقف كفر شكر وميت غمر والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

التهنئة بعيد الأضحى

وخلال اللقاء تقدم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفها بالتهنئة للمحافظ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين على أن شعب مصر دوما يتميز بالوحدة الوطنية الراسخة، وعمق المشاعر التى تجسد الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية النقية من أية شوائب.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هى مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر فى وجدان الشعب المصرى على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد فى تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفا واحدا فى مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتا إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التى تجمع بين المصريين فى أوقات الرخاء والشدة.

محافظ القليوبية يستقبل أسقف شبين القناطر وتوابعها

واستقبل محافظ القليوبية اليوم نيافة الانبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وتقدًم الانبا نوفير بالتهنئة للمحافظ وكافة قيادات وأبناء القليوبية بالعيد مؤكدا أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

الهجان يستقبل وفد الكنيسة الانجيلية

في الساق ذاته، استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور القس صموئيل زكي نائب رئيس سنودس النيل الانجيلي والقس ايميل انور راعي الكنيسة الانجيلية بالقليوبية والقس صموئيل عطا راعى الكنيسة الانجليية بالجبل الاصفر بالخانكة والشيخ سمير جاب الله شيخ الكتنيسة الانجيلية ومدير مدرسة السلام الخاصة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وأعرب القس ايميل انور والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لمحافظ القليوبية واهالي المحافظة ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ان الاعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الأنبا ماكسيموس أسقف بنها وقويسنا ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عراقي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و شيرين شوقي أمين عام الجامعة والأستاذ رفعت نان الأمين المساعد للجامعة للشؤون الإدارية والقمص جرجس زكي والقمص متاؤس شفيق والقمص يوحنا وهيب والقس قزمان صبحي والقمص ارميا عدلي و القمص هيدرا لمعي والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ بشبرا الخيمة والمهندس صلاح شكري وكيل نقابة المهندسين والدكتور رؤوف فؤاد والأستاذ سمعان عبد الملاك والمهندس مينا نظمي أمين نقابة المهندسين ورمسيس يوسف.

ورحب الدكتور جمال سوسه بوفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها، داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال اللقاء على أهمية الوحدة الوطنية التي تميز أبناء الوطن الواحد تأكيداً لمشاعر الأخوة وروح المحبة الولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.