«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم من درجة إلى درجتين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه مع استمرار نسب الرطوبة، اليوم، ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع اليوم، وذلك بواقع درجة إلى درجتين عن قيم الحرارة المسجلة في الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وستكون بين 35 و36 درجة مئوية في الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المحسوسة

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ستكون درجات الحرارة المحسوسة 39 و40 درجة على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس في فترة النهار، وهو ما يجعلنا نشعر بأن الطقس نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء على السواحل الشمالية ستكون حارة رطبة، وفي فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس نسب الرطوبة ترتفع، بالإضافة إلى هدوء في سرعات الرياح، ونشعر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة الرطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية.

تكون شبورة مائية

وواصلت: «خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل مُتوقع تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويجب الحذر منها، حيث تتكون في الساعات المتأخرة من الليل، أي الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس في السادسة صباحا».