حظك اليوم برج الجوزاء السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء يتميز بأنه شخصية اجتماعية، يستطيع تكوين صداقات وعلاقات جديدة في وقت قصير، ولا يجد مشكلة في التعامل مع الأشخاص غير المعروفين بالنسبة له، فلديه قدرة على التأقلم والتكيف مع جميع الظروف دون أن يشعر بعناء في ذلك، كما أنه يستطيع فهم الشخصيات التي يتعامل معها، وعندما يشعر بالخطر تجاه شخص ما، يتجنب التعامل مع على الفور.

ويتميز مولود برج الجوزاء أيضا بأنه شخصية محبوبة لدى الجميع، فهو قادر على إضفاء روح الدعابة على المكان الذي يتواجد به، ويهتم دائما بالأشخاص المحيطين به والمقربين منه.

ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يدعمك اليوم، ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يمدك بكل السحر والجاذبية، ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

عيوب برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب مولود برج الجوزاء أنه يسعى دائما للوصول إلى غايته دون الالتفات إلى نتائج ذلك على الآخرين، وهل هذا يضر بهم أم لا.