«إكسترا نيوز» تفند أكاذيب أهل الشر حول مشروع تطوير جزيرة الوراق «فيديو»

فنّدت قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير تليفزيوني، الشائعات المتداولة بشأن التطوير الذي تنفذه الدولة في جزيرة الوراق، إثر ترويجها من قبل أهل الشر، وكان من بينها تنفيذ إخلاء قسري للمواطنين في جزيرة الوراق، بخلاف الحقيقة.

الحكومة دفعت تعويضات للأهالي

ومن الأكاذيب أيضا، إخلاء أهالي جزيرة الوراق من منازلهم دون دفع تعويضات، لكن الحكومة خصصت 6 مليارات جنيه كتعويضات لأهالي جزيرة الوراق حتى الآن.

شراء رضائي وليس نزع للملكية

ومن ضمن الأكاذيب التي رصدتها القناة في تقريرها، أنه جرى نزع ملكية المواطنين في جزيرة الوراق دون تعويض، لكن الحقيقة أن الحكومة لم تنزع أي ملكية بجزيرة الوراق، بل عن طريق الشراء الرضائي.

ورصدت قناة إكسترا نيوز أيضا شائعة مفادها أن التعويضات التي يتم صرفها لأهالي جزيرة الوراق غير مجزية، لكن تعويض الأهالي محسوب وفق تقدير جهات التقييم بالإضافة إلى التعويض الاجتماعي.

وكان عدم توفير الحكومة سكن بديل لأهالي جزيرة الوراق أكذوبة أخرى، ولكن جرى تخصيص 61 فدانًا لبناء سكن بديل يضم 4 آلاف وحدة سكنية للأهالي.

تصريحات وزير الإسكان

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح بأن حجم التعويضات في جزيرة الوراق بلغ 6 مليارات جنيه للمواطنين، بينها 5 مليارات تعويضات الأراضي.

ولفت إلى أنّ تكلفة السكن البديل بلغت ملياري جنيه لبناء 4000 وحدة، موضحًا أن الأفراد الذين نقلوا من ماسبيرو لحين استكمال البناء لم يتذمروا لأنهم زاروا المكان ووجدوا ما وعدتهم به الدولة.