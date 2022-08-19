جمارك مطار الأقصر تحبط تهريب كمية من المشغولات الفضية والساعات

أحبط رجال الجمارك بالوردية الأولى بجمارك مطارالأقصر الدولي برئاسة طارق عبدالرحمن، مدير إدارة الوردية، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والساعات المطعمة بالأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المضبوطات وجدت بحوزة مصري الجنسية قادم من الكويت

وفق بيان الجمارك، فأنه أثناء انهاء إراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم J9 707 اشتبهت فاطمة الزهراء، مأمور الجمرك في الراكب «ا . م . ع»، مصري الجنسية قادم من الكويت ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تأكيد الاشتباة بوجود أجسام وكثافات متماثلة

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة أدهم عرفات ومحمد جامع، مأموري الفحص والحسين علي عبدالله، مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباة بوجود أجسام وكثافات متماثلة .

ضبط 8 كيلو و280 جراما من المشغولات الفضية

وبالعرض على طارق عبدالرحمن مدير ادارة الوردية، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب من فاطمة الزهراء، هالة مالك وسيد أحمد الجندي، رئيس قسم الأمن الجمركي بحضور أسامة عبدالحليم، مدير ادارة الأمن الجمركي، فتبين وجود 8 كيلو و280 جراما من المشغولات الفضية المطعمة بالأحجار الكريمة بإجمالى 408 «خواتم وانسيالات وسلاسل وسبح»، فضلا عن ضبط جهاز كشف عن المعادن الثمينة و7 ساعات رجالي وحريمي مطعمة بالأحجار الكريمة مخبأة في حقائب الراكب.

قرر محمد متولي، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بمعرفة أحمد الطيب وروماني فؤاد، مدير مكافحة التهرب الجمركي.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي

يأتي ذلك تنفيذاً لتعلىمات، الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والمنطقه الجنوبيه، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .