«خطاب» تناقش مع شباب المتوسط دور الاستراتيجية الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان

التقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، مجموعة من شباب المتوسط ضمن فعاليات البرنامج التحضيري للنسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة شباب المتوسط تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تسهم في نشر والتوعية بحقوق الانسان فقد سبقه لقاء مع طلاب جامعتي سوهاج وعين شمس.

الحضور في اللقاء

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وعمر المصري الأمين العام لمؤسسة شباب المتوسط للتنمية.

وتناول اللقاء مناقشات مفتوحة مع الشباب حول أهمية منطقة المتوسط ودور الشباب في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث أشارت خطاب إلى أن «حركة البشر في منطقة المتوسط كانت من الشمال إلى الجنوب وأصبحت الآن من الجنوب إلى الشمال ويرجع هذا إلى دور حقوق الإنسان».

مشيرة خطاب ترد على تساؤلات الشباب

كما امتدت المناقشات إلى الإجابة على أسئلة واستفسارات الشباب عن دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأيضاً تجربة الدولة المصرية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، وأهمية حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا المناخ، حيث اتسم اللقاء بالثراء المعرفي لدى الشباب بشأن قضايا حقوق الإنسان وأفكارهم ومقترحاتهم في التعامل معها، ودورهم الفاعل والمؤثر، لا سيما الاستفادة من التنوع الثقافي وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وردت السفيرة على تساؤلات الشباب، حيث شاركت في الرد على أسئلة المشاركين باحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان رضا عبد العزيز، خالد معروف، إسلام ريحان المسؤولين عن وحدات التدريب والرصد والمشروعات حيث عرضوا أنشطة المجلس في محور نشر ثقافة حقوق الإنسان والرصد وكذلك التعريف بالمجلس كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يذكر أن هذه اللقاءات التي يعقدها المجلس تأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورفع الوعي بها وتحفيز الشباب على المشاركة في التنفيذ، ومنها اللقاءات التي عقدها المجلس خلال شهر يوليو الماضي مع عدد من أعضاء هيئة التدريس وشباب جامعة سوهاج بمقر المجلس، أعقبه لقاء وحوار مع شباب جامعة عين شمس بحضور ورعاية رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني بمقر جامعة عين شمس، حيث شهدت تلك اللقاءات حوار متعمق مع الطلبة والطالبات حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أبدى الشباب المشارك في الحوارات الثلاث حماسا ورغبة في التطوع لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس الدعوة للمشاركين بزيارة المجلس والتعرف على أنشطته عن قرب في لقاء آخر.