مصرع طفل غرقا في ترعة قرية عثمان بن عفان بالبحيرة

لقي طفل مصرعه غرقا داخل ترعة أمام منزله بقرية عثمان بن عفان بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار الأجهزة الأمنية بغرق الطفل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى النوبارية جثة طفل إثر غرقه بترعة أمام منزله بقرية عثمان بن عفان التابعة لذات المركز وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مسعود فرحات زيدان، 3 سنوات، متأثرا باسفكسيا الغرق في أثناء لهوه أمام منزله، وجرى نقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على مدى ملابسات الواقعة.

إنقاذ شابين من الغرق

وأصيب شخصان، أمس، بحالات الاختناق ونقص في الأكسجين ومشاكل بالرئة إثر تعرضهما للغرق في بحر إدكو بمحافظة البحيرة، وتمكن الأهالي من إنقاذهم وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.