رابط التقديم للجامعات الأهلية 2022 - 2023.. تفاصيل البرامج المتاحة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط التقديم للجامعات الأهلية 2022 - 2023، موضحة المواعيد الرسمية للتقديم للعام الدراسي الجديد، وتفاصيل الكليات التي ستقبل الطلاب، فضلا عن برامجها المميزة التي تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل لكونها برامج بينية من برامج الجيل الرابع.

رابط التقديم للجامعات الأهلية 2022-2023 سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أكدت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم التسجيل من خلال «رابط التسجيل للجامعات الأهلية» برقم الجلوس والرقم السري عبر موقع التنسيق الإلكتروني، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكل الخطوات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية يمكنهم التوجه للجامعات الأهلية مباشرة للتقديم على الكلية التي يرغبونها، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل كليات الجامعات الأهلية الجديدة والبرامج المتاحة في كل منها.

جامعة المنصورة الأهلية

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

- كلية طب الفم والأسنان:

برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة:

الصيدلة الإكلينيكية.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية:

المُختبرات الطبية.

تقنيات الأشعة.

الرعاية الطبية العاجلة الحرجة.

الإحصاء ونظم المعلومات.

- كلية الهندسة:

هندسة الذكاء الاصطناعي.

هندسة العمارة المُستدامة.

هندسة الميكاترونكس.

هندسة البناء والتشييد.

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية:

ريادة الأعمال الإلكترونية.

التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية.

- كلية الآداب والعلوم:

المساحة والجيومعلوماتية.

جامعة المنوفية الأهلية

- كلية الهندسة:

تخطيط وتشييد المدن الذكية.

- كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي:

إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.

جامعة بنها الأهلية

- كلية الهندسة:

الهندسة الكهربية والتحكم.

الهندسة الكهروميكانيكية.

هندسة الميكاترونكس.

هندسة وإدارة مواقع التشييد.

هندسة نظم الاتصالات.

الإسكان والتصميم.

- كلية علوم الحاسب:

الذكاء الاصطناعي.

أمن المعلومات.

المعلوماتية الطبية.

تكنولوجيا شبكات المحمول.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال:

إدارة الأعمال والعلاقات العامة.

التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية.

الاقتصاد والتمويل الدولي.

المحاسبة ومعلوماتية الأعمال.

- كلية الفنون البصرية والتصميم:

التصميم الداخلي والأثات.

فنون الميديا والإعلان.

النحت والتشكيل المعماري.

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

- كلية الهندسة:

هندسة التشييد والبناء.

جامعة الزقازيق الأهلية

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

- كلية الفم والأسنان:

طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية التجارة:

إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات.

- كلية الهندسة:

الميكاترونكس.

هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد.

- كلية الحاسبات والمعلومات:

الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

المعلوماتية الطبية.

نظم معلومات الطيران.

جامعة قنا الأهلية

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

جامعة أسيوط الأهلية

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

- كلية طب الفم والأسنان:

طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية:

برنامج الصيدلة Pharm D.

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية:

هندسة الطيران والفضاء.

هندسة العمارة.

الهندسة الطبية الحيوية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكيميائية.

هندسة الحاسوب.

هندسة البناء والإدارة.

الهندسة الكهربائية.

هندسة البترول.

- كلية الألسن واللغات:

اللغة الإنجليزية.

اللغة الفرنسية.

اللغة الألمانية.

- كلية العلوم الإدارية والمالية:

الاقتصاد.

العلوم السياسية.

نظم المعلومات الإدارية.

إدارة الأعمال.

إدارة الموارد البشرية.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي:

علوم الحاسب.

نظم المعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

علوم البيانات.

الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

- كلية العلوم والتكنولوجيا:

تصنيع وسلامة الغذاء.

الكيمياء الطبية.

علوم وتكنولوجيا النانو.

البيولوجيا الجزئية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

- كلية الفم والأسنان:

الطب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة:

الصيدلة Pharm D.

- كلية التمريض:

علوم التمريض.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

تكنولوجيا المُختبرات الطبية.

إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية.

- كلية الهندسة:

هندسة الذكاء الاصطناعي.

- كلية التجارة الدولية واللغات:

التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية.

الأسواق والمنشآت المالية.

جامعة حلوان الأهلية

- كلية طب الفم والأسنان:

طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي:

برنامج العلاج الطبيعي.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

المُختبرات الطبية.

الأشعة والتصوير الطبي.

تركيبات الأسنان.

الأجهزة الطبية الحيوية.

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات:

المعلوماتية الطبية.

علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

- كلية الفنون والفنون التطبيقية:

الإعلان الرقمي.

التصميم الداخلي.

- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال:

الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

معلوماتية الأعمال والتحويل الرقمي.

اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم ذكاء وتحليل الأعمال.

- كلية الهندسة:

الروبوتات والميكاترونيات.

الإلكترونيات التطبيقية.

الأنظمة الذكية.

المصانع الرقمية.

العمارة والتصميم البيئي.

تنسيق المواقع والتصميم العمراني.

- كلية العلوم:

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

جامعة الإسكندرية الأهلية

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة العامة.

- كلية الفم والأسنان:

الطب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة:

برنامج الصيدلة Pharm D.

- كلية الهندسة:

العمارة والتشييد.

الحاسبات والاتصالات.

الميكاترونكس وهندسة الروبوتات.

- كلية علوم الحاسب والبيانات:

الأمن السيبراني.

الأنظمة الذكية.

- كلية العلوم:

برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة

جامعة بني سويف الأهلية

- كلية الطب والجراحة:

الطب والجراحة

- كلية الفم والأسنان:

طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي:

العلاج الطبيعي.

- كلية الهندسة:

الطاقة الجديدة والمستدامة.

التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي:

الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

هندسة الأمن السيبراني.

المعلوماتية الطبية.

- كلية العلوم:

علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي.

- كلية الإعلام:

الإنتاج التليفزيوني والسينمائي.

- كلية التجارة:

برنامج نظم ومعلومات الأعمال.

- كلية الآداب:

علم النفس الإكلينيكي.

المساحة والخرائط ونظم المعلومات.

- كلية التمريض:

التمريض.

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء:

العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.

جامعة المنيا الأهلية

- كلية الصيدلة:

برنامج الصيدلة D ـpharm.