نتيجة تحويلات مدارس الجيزة 2022.. موعد الإعلان الرسمي وشروط القبول

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة تحويلات مدارس الجيزة 2022، موضحة أنه تم غلق باب التحويلات إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي يوم 15 أغسطس الجاري. وتوضح «الوطن» في السطور التالية آليات نظر وضوابط قبول التحويلات.

ضوابط تحويلات مدارس الجيزة 2022

قبل إعلان نتيجة تحويلات مدارس الجيزة 2022، هناك مجموعة من الخطوات والضوابط التي تراعى في هذا الأمر، حيث تعمل الإدارات التعليمية حاليًا على إعداد كشوف بأسماء الطلاب المحولين من وإلى المدارس لمختلف مراحل التعليم، ويشمل الكشف أسماء الطلاب المقبولين نهائياً في التحويلات، وذلك بحسب ما أكده مصدر مسؤول بالمديرية لـ«الوطن».

قبول تحويلات مدارس الجيزة 2022 يتوقف على الكثافة الطلاب لكل مدرسة، ومراعاة توازن الأعداد المقررة لكل فصل في المدرسة لتجنب أي كثافات طلابية في فصل عن الآخر. ويؤكد المصدر أن أولوية قبول التحويلات تكون للأشقاء في الغالب، موضحاً أن التحويلات تتم من إدارة تعليمية لأخرى أو من محافظة لمحافظة أخرى.

تحذيرات مشددة بشأن تحويلات مدارس الجيزة 2022

وأشار المصدر إلى أن جميع التحويلات تُجرى إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، وغير مسموح بقبول أي تعاملات مادية بها، وفي حال ثبوت ذلك يحال المتسبب في هذا الأمر للتحقيق مباشرة، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وهناك تعليمات مشددة من قبل المديرية لجميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بضوابط تحويلات مدارس الجيزة 2022، ومراعاة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، لتجنب حدوث أي تكدسات في الفصول تعيق سير العملية التعليمية.

وأكدت المديرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إعلان نتيجة التحويلات اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، موضحة أن اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية يدخل ضمن مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، لافته إلى أن التحويلات تتم لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.