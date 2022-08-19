أوكرانيا تعلن مقتل 73 من القوات الروسية في المنطقة الجنوبية

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 73 من القوات الروسية، وتدمير مستودعًا للذخيرة في الجبهة الجنوبية.

وأشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، إلى شن الطيران الأوكراني شن 4 غارات على مجموعات من القوات الروسية والأسلحة والمعدات في منطقة باشتانكا بمنطقة «ميكولايف» ومنطقة بريسلاف في «خيرسون».

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية، إلى تدمير 3 دبابات و4 قاذفات ومحطة رادار لمنظومة صواريخ «إس -300» و5 مركبات مدرعة ومستودع ذخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال عضو المجلس الرئيسي لإدارة «زابوريجيا» الإقليمية، فلاديمير روجوف، ، إن محطة «زابوروجيا» النووية لم تتضرر جراء القصف الليلي، مضيفا أن مستوى الإشعاع طبيعي، مضيفا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن الوضع في المحطة هادئ، والموظفون يعملون.

مغادرة «آي ماريا» على متنها نحو 28 ألف طن ذرة

ووافق مركز التنسيق المشترك في «إسطنبول» التركية، على توجه 3 سفن إلى مينائي «تشيرنومورسك» و«أوديسا» عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب في البحر الأسود.

وقال «مركز التنسيق» في بيان، إن سفينة «آي ماريا» غادرت ميناء «تشيرنومورسك» الأوكراني، متجهة إلى إسطنبول، وعلى متنها نحو 28 ألف طن من الذرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

75% من سكان العالم سيموتون جوعا إذا اندلعت حرب نووية

من جانبها، قالت دراسة، إن 75% من سكان العالم سيموتون جوعا إذا اندلعت حرب نووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، سرا، «كونجرس»، بلادها من المشاكل التي قد يتسبب بها الاعتراف بروسيا راعية للإرهاب، وقالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن في حالة الاعتراف، فإن «واشنطن» ستهدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في «إسطنبول» التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية والمساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضافت «بوليتيكو»، أن العمل فيما يتعلق بالمواد النووية سيزداد صعوبة، فيما نقلت صحيفة «إيكونوميست البريطيانة، عن رئيس المخابرات البريطانية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خسر حرب المعلومات في أوكرانيا

من جانبه، سلم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لحلف شمال الأطلسي «الناتو» البروتوكولين حول انضمام فنلندا والسويد للحلف، بعد إبرامهما من قبل «واشنطن».

وفي وقت سابق، وافقت 23 دولة من الأعضاء الـ 30 في «الناتو» من بينهم الولايات المتحدة، على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن «كييف» لا ترى أي عقبات أمام زيارة بعثة «وكالة الطاقة الذرية»، لمحطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، مؤكدا في رسالة بالفيديو عبر «تليجرام»، على ضمان زيارة آمنة للمنظمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار زيلينسكي، إلى مناقشة معايير تنظيم بعثة الوكالة إلى المحطة النووية، مع الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش في «محادثات لفوف».

واضطلع زيلينسكي بدور مترجمه، لغضبه من تقاعس الأخير عن ترجمة تعليقاته كاملة إلى الإنجليزية في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدود، إن الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، «شي جين بينج»، يعتزمان حضور قمة مجموعة الـ20 المزمع عقدها بـ«جزيرة بالي» في نوفمبر المقبل.