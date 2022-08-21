حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم ستعيش أجواء جيدة مع الحبيب وفي محيط عملك اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، الذي يعرف عنه أنه شخصية مزاجية بشكل كبير الا انه اجتماعي يستطيع تكوين صداقات وعلاقات جديدة في وقت قصير.

وبحسب خبراء الفلك، فمولود برج الجوزاء لديه قدرة على التأقلم والتكيف مع جميع الظروف دون أن يشعر بعناء في ذلك، كما أنه يستطيع فهم الشخصيات التي يتعامل معها، وعندما يشعر بالخطر تجاه شخص ما، يتجنب التعامل مع على الفور

وعن عيوب مولود برج الجزاء، فستجد هذا المولود يسعى دائما للوصول إلى غايته دون الالتفات إلى نتائج ذلك على الآخرين، وهل هذا يضر بهم أم لا.

واليوم الأحد 21 أغسطس الجاري، توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء، كما أن لديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.