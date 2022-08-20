أجهزة أحياء القاهرة تستعد مبكراً لموسم الشتاء (صور)

بدأت أحياء محافظة القاهرة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، الاستعداد مبكراً لموسم الشتاء، من خلال إجراء حملات على الشوارع والميادين، لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وإزالة أي تراكمات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى رؤساء الأحياء.

ففي حي الساحل، أمر المحاسب أشرف محمد، رئيس الحي، بتشكيل لجنة من متابعة المحافظة وشركة الصرف الصحي وحي الساحل، لمراجعة وتطهير وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار بنطاق الحي، وبدأ اليوم السبت العمل في تطهير عدد من الشوارع المختلفة بنطاق الحي، منها شوارع الترعة البولاقية، وجسر البحر، وكورنيش النيل، وذلك من خلال تواجد سيارة مجهزة، وعمال مراقبة الصرف الصحي، وسيارات رفع الرواسب، كما تم تغيير الأغطية المتهالكة للبالوعات، بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق وإدارة الطرق والرصف بحي الساحل.

تطهير البالوعات بنطاق أحياء غرب ووسط

وفي أحياء غرب القاهرة والأزبكية والأميرية ووسط القاهرة، يجري العمل على تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، واجراء اختبار تجريبي لتشغيلها لضمان سلامتها وعملها، قبل حلول موسم الشتاء، لتفادي حدوث أي خسائر، والتعامل الفوري مع أي طارئ، أو سقوط أمطار وسيول، وسحب أي كميات من المياه فور هطولها.

إزالة مخلفات شجرة بمصر الجديدة

من ناحية أخرى، تلقى حي مصر الجديدة، برئاسة اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصرالجديدة، شكوى من سقوط شجرة في شارع عبدالعزيز البشري، المتقاطع مع ميدان أباظة، مما تسبب في إعاقة حركة المارة، وتم التنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة حدائق مصر الجديدة، ووحدة الرصد البيئي بالحي وشركة «إنفيروماستر» للنظافة، للقيام بأعمال إزالة الشجرة، وتسيير الحركة المرورية ورفع المخلفات من الشارع، وذلك في ضوء توجيهات محافظ القاهرة، بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.