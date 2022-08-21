سائحون يحتفلون بعيد ميلاد أقدم مدرب غوص بالغردقة.. 43 عاما في أعماق البحر

احتفل عدد من السائحين الأجانب بعيد ميلاد أقدم مدرب غوص في مدينة الغردقة والذي قضى ما يقرب من 43 عاما في مجال الغوص بأعماق البحر الأحمر، وذلك من خلال إعداد «تورتة» والاحتفال على متن لانش سياحي، ثم الغوص تحت المياه والرقص معا في شكل دائرة يتوسطها نشأت محمد رشاد، مدرب الغوص صاحب الـ60 عاما.

احتفال بأقدم مدرب غوص في الغردقة

يقول نشأت محمد رشاد، مدرب الغوص، إنه تفاجئ بمشاركة عدد من السائحين الأجانب في الاحتفال بعيد ميلاده الـ60 على متن لانش سياحي وسط المياه على شواطئ الغردقة وبتجهيز «تورتة»، كما أن مركز الغطس الذي يعمل به منذ سنوات أعدّ له «تورتة» أخرى بمناسبة مرور 43 عاما على عمله بمجال الغوص، مارس خلالها آلاف الغطسات مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين يتوافدون على شواطئ الغردقة من جميع أنحاء العالم.

فيما قالت «ليديا» سائحة تحمل الجنسية السلوفينية، إنها سعيدة بالاحتفال مع مدرب الغوص «نشأت»، والذي تعلمت الغطس على يديه، ورأت جمال قاع البحر من خلال أسلوبه الشيق والممتع.

«رشاد» العضو رقم 50 في الاتحاد المصري للغوص

بينما أشار أحمد بيجو، صاحب مركز غطس في الغردقة، إلى أن «نشأت رشاد» يعمل في مجال الغطس منذ 43 عاما، قضاها في أعماق البحر بالغردقة، لافتا أنه من أقدم الغواصين في مصر وليس الغردقة فقط، حيث يحمل عضوية الاتحاد المصري للغوص رقم 50، ويعد واحدا من أول 50 مدرب غوص في مصر.

وقال «بيجو» إن سياحة الغوص تجذب السائحين الذين يأتون خصيصا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستماع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية نادرة الظهور في مواقع الغوص الفريدة بعدة مناطق بالغردقة.

انتعاش سياحة الغوص في الغردقة

كما أكد صاحب مركز الغطس أن سياحة الغوص تعيش أزهى عصورها في الغردقة، وتلقى إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لشغفهم بالحياة البحرية تحت الماء.