توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي صدر عنها اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة المناطق والمدن خلال الفترة من غد الأحد 21 أغسطس وحتى الثلاثاء 23 من الشهر ذاته، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وقال خبراء الأرصاد إن حالة الطقس على البلاد تكون شديدة الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما خلال ساعات الليل يكون مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الـ3 أيام المقبلة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 22 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.