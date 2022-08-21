طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية، وطلاب البعوث الإسلامية وشعبة العلوم الإسلامية، اليوم الأحد، ثاني أيام امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادات الأزهرية، للعام الحالي 2021-2022، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، الامتحان في مادة الجغرافيا ومادة الإنشاء، وطلاب القسم العلمي يؤدون الامتحان في مادة الكيمياء ومادة البلاغة.

كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية لشعب «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، وتنتهي في 29 من الشهر نفسه.

وسيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالبعوث الإسلامية، اليوم الأحد، الامتحان في مادتي اللغة العربية، والرياضيات، كما سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة التفسير وعلوم القرآن ومادة النحو.

كما سيؤدي طلاب شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية، الامتحان في مادة الجغرافيا ومادة الإنشاء.

ووفقا لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الذي أعلنته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية لجميع الشعب، ستستمر الامتحانات لمدة 9 أيام متصلة، عدا يوم الجمعة، على أن تكون مدة كل امتحان ساعتين.