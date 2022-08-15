نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني.. في المراحل النهائية

أنهت كنترولات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، سواء تعليم «صناعي -تجاري- فندقي -زراعي» أعمال التصحيح في جميع المواد، وتعمل حاليا على عمليات الرصد والمراجعة الظاهر نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني 2022، والتي من المقرر لها أن تظهر خلال الأسبوع المقبل، وخاصة أن هناك ترقب من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة كونهم ناجحين أو راسبين في المواد التي خاضوا في الامتحانات في الدور الثاني للتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية2022 الدور الثاني.. انتهاء أعمال التصحيح

وقال مسؤول في التعليم الفني في محافظة سوهاج، إن أعمال التصحيح في مواد الدور الثاني الذين خاضوها الطلاب في التعليم الفني التجاري وغيرها من التعليم التابع للتعليم الفني، انتهت السبت الماضي، ويجري حاليا عمليات الرصد والمراجعة تمهيدها لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني خلال الأيام القادمة.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وتابع المصدر، إن عمليات الرصد والمراجعة على نظام الحاسب إلكترونيا في جميع إلكنترولات على مستوى الجمهورية، شارفت على الانتهاء، على أن تتم المراجعة النهائية الخميس، وعلى الأسبوع المقبل ظهور نتيجة الدبلومات الفنية2022 الدور الثاني.

وأشار إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني سوف يتم أنتجتها عبر رابط وزارة التربية والتعليم الموجود على موقع الوزارة على محرك البحث.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وكان نحو 12 الف طالب وطالبة في خاصوا امتحانات الدبلومات الفنية 20220 الدور الثاني في التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي في محافظة سوهاج، ويترقب طلاب محافظة سوهاج إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لمعرفة نتيجة الدور الثاني.