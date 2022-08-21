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إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي بالشرقية 

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
09:52 ص | الأحد 21 أغسطس 2022
حادث تصادم - أرشيفية

حادث تصادم - أرشيفية

أصيب، اليوم، 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم  

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق «بلبيس - القاهرة» ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة، تنوعت ما بين الكسور والكدمات والسحجات.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس 

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وحُرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد