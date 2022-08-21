نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 بقنا.. ظهرت في المدارس

ظهرت نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 بقنا، اليوم الأحد، داخل المدارس، بعدما اعتمدها اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا، أمس السبت، بنسبة نجاح قاربت على 95٪، فيما قررت مديرية التربية والتعليم فتح المرحلة الثانية لتنسيق الشهادة الإعدادية 2022 اليوم، في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بكل أقسامه.

ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 في قنا بالمدارس

وقال الدكتور صبري خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن محافظ قنا اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 بقنا، بنسبة 94.92%، مؤكدا أن مندوبي المدارس في المرحلة الإعدادية استلموا نتائج الطلاب الذي خاضوا الامتحانات في الدور الثاني للشهادة الإعدادية، فضلا عن اعطائهم أوامر بسرعة تجهيز ملفاتهم لتسليمها لذويهم وبها استمارة النجاح.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بقنا.. بدء تنسيق المرحلة الثانية

وبدأت مدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الفني، صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي، ومهني، وقبول ملفات الطلاب، بعد فتح المرحلة الثانية لتنسيق الشهادة الإعدادية 2022، للالتحاق للمدرسة التي يرغب فيها بحسب المجموع الذي تقبل منه كل مدرسة بحسب قرار تنسيق المحافظ.

درجات الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية 2022 بقنا

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اعتمدت درجات القبول الحد الأدنى في المدارس الثانوية بقنا، كالآتي:

- الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 244 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة.

- المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 225 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 160 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 170 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 155 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 170 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية 170 درجة.

- فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 150 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

- تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 240 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، و200 درجة للمدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات.

- 175 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات، و165 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات، و230 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية 140 درجة للمدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات، و155 للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات، و120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات.