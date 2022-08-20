«تعليم قنا»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بلغ 397 طالبا وطالبة موزعين على 10 لجان رئيسية بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، مؤكدا متابعة سير الامتحانات عن كثب لرصد أي معوقات والتدخل الفوري لحلها إن وجدت.

وأكد «خالد» أنه في اليوم لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، لم تتلق غرفة العمليات أي مشكلات ولا شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.

محافظ قنا يتفقد امتحانات الثانوية العامة

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تفقد صباح اليوم، لجنة مدرسة الشهداء الثانوية بنات بمدينة قوص، لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021 في أول أيام الامتحانات، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واطمئن محافظ قنا على انتظام أداء الطلاب للامتحانات داخل اللجان الفرعية، والذين بلغ عددهم 55 طالبا وطالبة، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توفير مناخ ملائم للطلاب يساعدهم على أداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان، كما اطمئن من الطلاب على مستوى الامتحانات، مؤكدا لهم الكل الحرص على توفير كافة سبل الراحة لهم، بما يضمن أداء الامتحانات دون عوائق.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بقنا

وأكد محافظ قنا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فوري وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.