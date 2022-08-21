التصريح بدفن جثتي سيدة وزوجها لقيا مصرعهما في حفرة للتنقيب عن الآثار بالجيزة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما في أثناء تنقيبهما عن الآثار في حفرة داخل منزلهما بمركز الصف بمحافظة الجيزة، واستعجلت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية في تحرياتها التفصيلية والتكميلية في الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثتين لسيدة وزوجها

البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة مركز الصف، بلاغًا من الأهالي يفيد بـ العثور على جثتين لسيدة وزوجها داخل حفرة بغرفة بمنزلهما بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ؛ للتأكد من صحته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، عُثر على جثتين لزوجين داخل حفرة، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن الزوجين كانا ينقبان عن الآثار أسفل منزلهما فقاما بحفر نفق أسفل غرفة نومهما؛ ليصلا إلى مبتغاهما فانزلت قدماهما وسقطا في الحفرة؛ ما أدى لمصرعهما على الفور.

الابن وجد الجثتين داخل الحفرة

وعقب مرور بعض الوقت، بحث عنهما نجلهما فوجدهما جثتين هامدتين في أسفل الحفرة، واستغاث بالأهالي والجيران؛ لمساعدته.

وأصدرت جهات التحقيق قرارها السالف ذكره، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، إذ تبين أن السبب وراء موتهما، سقوطهما من أعلى لأسفل غرفة النوم، كما استمعت لأقوال نجل المتوفين والأهالي والجيران؛ لكشف ملابسات الواقعة.