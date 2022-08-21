في 5 خطوات.. سجِّل اسمك بوظائف «القوى العاملة»

تعمل وزارة القوى العاملة، بشكل مستمر، على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، وذلك في جميع التخصصات، بأجور مجزية بالنسبة لحديثي التخرج أو طبقا لسنوات الخبرة، كما تعمل الوزارة على توفير التأمين الاجتماعي والصحي والاجتماعي بالنسبة لجميع الملتحقين بتلك الوظائف.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال موقعها الرسمي، عن عدة طرق سهلة وسريعة، تساعد الشباب على تسجيل بياناتهم الشخصية على موقع الوزارة، لمتابعة كل ما يتعلق بنشرات الوظائف التى تعلن عنها بشكل مستمر.

وفي إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نرصد من خلال السطور التالية، طرق تسجيل البيانات على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، لمتابعة الوظائف الدورية.

طرق التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة

- الدخول من خلال موقع وزارة القوى العاملة الرسمي.

- تسجيل البيانات من خلال الرابط إذا كان التسجيل لأول مرة.

- إدخال جميع البيانات.

- اضغط على تسجيل.

- الاحتفاظ بالرقم السري.

- إذا كنت التسجيل مسبقا،أدخل الرقم القومي وكلمة السر.

وأعلنت الوزارة مؤخرا، من خلال موقعها الرسمي، نحو 3755 فرصة عمل تضم عددا كبيرا من التخصصات، وذلك بكل محافظات الجمهورية، وهي وظائف متاحة للخريجين من حاملي المؤهلات المتوسطة والعليا وأيضا للعمال، ضمن النشرة الشهرية الصادرة من الوزارة.

وظائف متاحة على موقع القوى العاملة

وعن أبرز الوظائف المتاحة حاليا، على موقع القوى العاملة، ضمن نشرة توظيف، كما يلي:

- وظائف بمحافظة القاهرة: وتضم كلا من «250 مسؤول تسويق، و15 مشرف مبيعات، 300 وظيفة فرد أمن، 350 سائقا، 200 مندوب مبيعات».

- وظائف بمحافظة الجيزة: وتضم كلا من 60 كاشير، و95 بائعًا، و35 موظف أمن كاميرات، و25 مندوب توصيل، 25 وظيفة محاسب، و20 مسؤول استعلامات، و30 عامل نظافة.

يذكر أن جميع الوظائف المتاحة على موقع القوى العاملة، ضمن النشرة الشهرية الصادرة عنها، يتم التقديم لها إلكترونيًا.