شركة المياه تواصل تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالمساجد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن تنفيذ خطة للتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، مع استبدال جميع العدادات المعطلة في المراكز والأحياء والقرى التابعه للشركات بالمحافظات بأخرى مسبوقة الدفع، مع تواصل الشركات مع المشتركين لتوضيح مميزات العدادات الجديدة.

بروتوكول تعاون مبرم بين الشركة ومديرية الأوقاف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مواصلة تطبيق بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة ومديرية الأوقاف بأسيوط، بشأن تغطية مساجد المحافظة بعدادات مياه مبسق الدفع على كافة مراكز المحافظة.

تركيب 5000 عداد مسبق الدفع بالمساجد

وأشارت الشركة في بيان إلى أن اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع برئيس القطاع التجاري ونخبة من المسؤولين بالأداء الخدمي لمراكز خدمة العملاء، لمراجعة أهم التنسيقات اللازمة لتركيب 5000 عداد مسبق الدفع بالمساجد التابعة لمديرية الأوقاف بمراكز: «أبنوب، الفتح، ديروط، القوصية، منفلوط، الغنايم، صدفا»، كمرحلة ثانية لتفعيل فاعليات بروتوكول التعاون المبرم، استكمالاً للمرحلة الأولى التي بدأت بتركيب 1000 عداد مسبق الدفع بمراكز «البداري، ساحل سليم، أبوتيج».

ترشيد استهلاك المياه وتحقيق المحاسبة على كمية المياه المستهلكة الفعلية

وأكد رئيس الشركة، أهمية الإسراع في معدلات إنجاز تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد نحو ترشيد استهلاك المياه وتحقيق المحاسبة على كمية المياه المستهلكة الفعلية، والتحكم ومتابعة الاستهلاك الفعلية، ومعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، مشددًا على أهمية أن تلتزم شركة المياه بكافة إجراءات تركيب العداد مسبقة الدفع وربطها على الشبكة العمومية.