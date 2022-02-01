يتعرض البعض لفقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع، والذي أصبح أساسيا في عدد كبير من المنازل، لذلك يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات استرجاع كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع المفقودة، والإجراءات التي يجب اتباعها حال فقدان الكارت، خاصة إذا لم يكن مسجلًا باسمه، وصاحب العداد غير موجود لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت.

خطوات استرجاع كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع المفقودة

وتتمثل خطوات استرجاع كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع المفقودة وفقًا للصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كما يلي:

1. على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه؛ التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

2. التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد، لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء، ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد «عقد ملكية أو عقد إيجار موثق»، إضافة إلى صورة من العداد موضحا بها رقم العداد، وصورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

3. سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، واستلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما إذا كان لا يوجد رصيد في الكارت المفقود، يحتاج إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.

في حال فقدان الكارت للمستأجر

4. في حالة كنت مستأجرًا للوحدة يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، وصورة من التوكيل والأصل للاطلاع عليها، وتقديم عقد الإيجار موثقا عن مدة الإيجار، وبعد استكمال الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة في الشركة، يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.