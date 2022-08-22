حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«في محيط عملك انتبه لحقوقك وتقدم العون للشريك والمقربين»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد وأصحاب برج العقرب، الذي يحمل عقلية قوية ناضجة تقوده لتقلد المناصب.

ووفق تواريخ ميلاد المشاهير، فهناك الكثيرين الذين ينتمون لـ برج العقرب من بينهم الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

واليوم الإثنين 22 أغسطس الجاري، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العقرب، بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لديك استعدادًا اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضًا بدعمهم لك.