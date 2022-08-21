حظك اليوم برج الميزان الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات الحساسة التي تميل إلي مساعدة الآخرين طوال الوقت، فهو يميل إلي الاستماع إلى الآخرين، وفي نفس الوقت يعاني دائمًا من مشكلة التعبير عن نفسه وآرائه، لذلك يفضل الصمت والبقاء في المنازل على اللقاءات مع الآخرين.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الميزان بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في منزل الحظ يساعدك على اتخاذ قرارات صائبة وقد يقودك لحل مشاكل مهنية ومالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يساعدك على التعامل بود ورومانسية وحيوية مع الأصحاب وأيضا مع من تحب.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.