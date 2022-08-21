الجيزة: سرعة تجهيز المدارس الجديدة لدخولها الخدمة قبل بدء العام الدراسي

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها، مشيرا إلى أنها أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تستهدف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كل القطاعات، وتؤكد قدرة الفكر البنّاء والسواعد الوطنية على تحقيق التنمية المستدامة.

نقلة حضارية كبيرة في المشروعات المنفذة

وأشار «راشد» إلى أن المركزين المدرجين بالمرحلة الأول للمبادرة، وهما الصف وأطفيح شهدا نقلة حضارية كبيرة في المشروعات المنفذة، ومن ثم ستساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتا إلى إدراج مراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر بالمرحلة الثانية من «حياة كريمة»، لكي تمتد ثمار التنمية والبناء لمراكز وقرى جديدة.

ترشيد استخدام الموارد المائية

وأشار محافظ الجيزة، خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أنه من المستهدف تبطين الترع والمصارف بطول 608 كم قبل نهاية عام 2024، لافتا إلى الانتهاء من تبطين 322 كم، وذلك ضمن خطة التبطين والتأهيل على مستوى المحافظة، لتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعاني من ضعف المياه.

سرعة الانتهاء من المدارس الجاري إنشائها وتجهيزها

وفيما يخص قطاع التعليم، أكد محافظ الجيزة على هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من المدارس الجاري إنشائها وتجهيزها بالاثاث اللازم، لدخولها العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير قطع أراض لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية، ما يسهم في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتحقيق نقلة نوعية في المنظومة التعليمية بما يتواكب مع النظم الحديثة.

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، وبحضور النواب خالد طايع، وأسامة الأشموني، وعمرو هندي، وطارق الطويل، وفريدة الشوباشي، ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.