إصابة 8 في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي بالبحيرة.. كسور وكدمات

أصيب، قبل قليل، 8 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب ميكروباص

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بنطاق المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل من «محمود.ع.ح»، 28 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، و«يسري.ك.م»، 55 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد م. كامل»، 15 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، و«السيد ع. ع»، 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب «أحمد إ س»، 20 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالقدم، و«علي ش ع»، 43 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالقدم، و«السيد. ش ع ش»، 33 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالظهر، «أحمد ص ع أ»، 22 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.