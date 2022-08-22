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طارق الملا: تدريب الكوادر البترولية يحقق نجاحات للقطاع والاقتصاد الوطني

كتب:

مارينا رؤوف
08:53 ص | الإثنين 22 أغسطس 2022
جانب من لقاء وزير البترول بوفد النقابة العامة

جانب من لقاء وزير البترول بوفد النقابة العامة

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة النقيب محمد جبران، حيث قدم الوفد التهنئة للوزير بتجديد ثقة القيادة السياسية له متمنين للوزير ولقطاع البترول تحقيق المزيد من النجاحات التي تنعكس على القطاع والاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع الدور الهام للعاملين في تحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وحرص الوزير على تدريب الكوادر البترولية وصقل خبراتهم باستمرار ودعمه المستمر لهم وتواجده الميداني المستمر بينهم في مواقع العمل والإنتاج.

وأشاد طارق الملا بالدور الذي يقدمه العاملون بالبترول ودعم النقابة للعاملين واستراتيجية العمل البترولي لتحقيق تقدم مستمر سواء من حيث الأداء أو من حيث النتائج.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.